The Color Run. A Milano il 15 settembre la finale del tour 2018

A chi ha già partecipato non c’è bisogno di spiegarlo: si prende il via con una t-shirt bianca e dopo avere corso per cinque chilometri ci si trasforma in piccoli totem variopinti, totalmente cosparsi dalle polveri colorate, al 100% naturali, che vengono diffuse nei cinque punti colore distribuiti lungo del percorso, in aggiunta al nuovo punto bolle e al divertentissimo punto schiuma ubicato poco prima del traguardo, vera attrazione per i più piccoli. I bambini, infatti, hanno da sempre un ruolo centrale nell’evento con una corsia privilegiata a loro dedicata in corrispondenza dello start, più sostenibile per le mamme. Al Villaggio inoltre sarà nuovamente allestita una Kids Area. La parte migliore arriva però alla fine della corsa, con il Festival sotto il palco. Tagliato il traguardo infatti i partecipanti ritorneranno al Color Village dove li attenderanno i magnifici color blast - lanci di colore - dal palco verso il pubblico, il tutto al ritmo di musica. Il divertimento così non si esaurisce con la corsa ma continua anche dopo, sino all’imbrunire.

Come nelle precedenti tre tappe di questa edizione 2018 continua anche l’Avant Tour: uno staff tutto colorato allestirà un Villaggio anticipando l’atmosfera di festa, coinvolgendo il pubblico, offrendo iscrizioni a prezzi più agevolati. Coinvolti per la promozione della tappa finale anche tanti Partner locali, tra questi Il Centro di Arese, l’Acquaworld di Concorezzo e City Life Shopping District all’interno del quale sarà ubicato il Promo Point nei prossimi giorni (da mercoledì 12 al venerdì 14 settembre).

L’estate milanese continua con un tripudio di colori e musica. Ilritornerà alpowered by Skittles con l’ultima tappa del tour 2018. L’ex area Expo, ormai trasformata in un parco urbano, nuovo luogo simbolo non solo per la città ma per tutta la regione Lombardia, rappresenterà la venue ideale dellagiunta quest’anno alla sua sesta edizione italiana. La corsa avrà inizio intorno alle ore 17 con partenze divise in scaglioni per consentire come di consueto il migliore deflusso dei partecipanti. Lo Start sarà posizionato lungo il Decumano, arteria principale della stessa area, da dove i runner si sposteranno per correre all’interno di tutto il Parco passando vicino ai suoi punti più caratteristici.Si toccherà anche l’Albero della Vita tra le principali attrazioni che sarà eccezionalmente riacceso, offrendo nuovi spettacoli musicali e giochi d’acqua e rendendo ancora più straordinaria l’atmosfera di una manifestazione unica nel suo genere ideale, per grandi e piccini. Al, centro nevralgico dell’evento, situato nei pressi dell’Open Air Theatre, si susseguiranno dopo le ore 13.30 le attività dei numerosi Partner capitanati da Skittles, il title sponsor di questa edizione. Una infusione di energia grazie alle musiche scelte da RDS 100% Grandi Successi, radio partner di. Un intero pomeriggio di festa, in linea con il mood creativo “Hero” tutto ispirato agli eroi del quotidiano.