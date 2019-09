The Color Run, il 14 settembre a Milano la tappa finale

Il 14 settembre Milano sarà la sede del gran finale di The Color Run #LoveTour, la 5 km non competitiva nata negli Stati Uniti per promuovere il benessere psico-fisico e organizzata in Italia dal 2013 da RCS Sports & Events – RCS Active Team.

La corsa dei record con i suoi oltre 416.000 partecipanti coinvolti in sette anni nel nostro paese, dà appuntamento a tutti sabato 14 settembre presso MIND (Milano Innovation District, ex area Expo), la location scelta da tre anni per ospitare questa manifestazione di così grande successo. MIND, che si estende su una superficie di oltre un milione di metri quadrati, si trasformerà, entro il 2030, in uno dei più moderni hub tecnologici di respiro internazionale e accoglierà lo Human Technopolo, sette facoltà scientifiche della Statale e un ospedale, ospitando, inoltre, grandi eventi dedicati al tempo libero e allo svago, nel rispetto dei valori ambientali e delle prescrizioni urbanistiche.

Le partenze, come di consueto scaglionate, inizieranno a partire dalle h. 16.00.



Il percorso, semplice e lineare, si snoderà all’interno del parco dove saranno posizionati diversi punti divertimento rappresentati da 5 colori, un punto bolle e un divertentissimo punto schiuma proprio a ridosso del traguardo. The Color Run è adatta a tutti, ai giovani così come alle famiglie che sempre più numerose vi partecipano e a cui si dedica grande attenzione: è infatti prevista una corsia di partenza riservata ai più piccoli. Punto di riferimento per tutti i partecipanti sarà il Color Village, centro nevralgico della giornata, sul cui palco a partire dalle h. 11.00 e sino alle h. 22.00 circa, si susseguiranno numerosissime attività, prima e dopo la corsa, con un ricco palinsesto di intrattenimento offerto dall’Organizzazione e dai numerosi Partner di The Color Run. Accompagnati dalla musica di Radio Italia, radio ufficiale del #LoveTour, la speaker ufficiale Chiara Giorgianni e DJ Stefano Fisico coinvolgeranno il pubblico animando l’atmosfera.



Numerose le esibizioni dei diversi ospiti: dal gruppo musicale italiano BALAKLAVA con musica dalle sonorità non convenzionali, il duo DYSTILLA, il gruppo IMARCHIATI che ha suonato con travolgente energia e i sorprendenti e coinvolgenti BABY KILLERS, il gruppo hip hop e breakdance composto da ragazzi dai 10 ai 13 anni che hanno partecipato all’ultima edizione di Italia’s Got Talent. Non mancheranno gli attesissimi color blast, i lanci di colore dal palco verso il pubblico, che renderanno l’atmosfera ancora più emozionante, coinvolgente e … colorata! The Color Run #LoveTour, che quest’anno celebra l’amore in tutte le sue forme, è la manifestazione che aggrega ed entusiasma un pubblico sempre più vasto: un consenso e una popolarità sottolineate dai grandi numeri oltre che dai numerosi tentativi d’imitazione.



Milano, quarta e ultima tappa del #LoveTour 2019, è stata preceduta da quelle di Parma (giugno), Lignano Sabbiadoro (luglio) e Torino (settembre). Lunedì 9 Settembre 2019, 22:24

