The Color Run, conto alla rovescia per il gran finale del tour 2018 di sabato al Parco Experience di Milano

Fervono i preparativi per l’ultima tappa di The Color Run edizione 2018, la manifestazione organizzata in Italia da RCS Sport e RCS Active Team. Data da salvare in calendario: sabato 15 settembre. Sarà il Parco Experience di Milano (ex area Expo di Rho-Pero) a tornare a ospitare l’evento che trasformerà il parco urbano nella venue perfetta per la corsa di “5 km più divertente e colorata del Paese” giunta quest’anno alla sua sesta edizione italiana. Ambassador d’eccezione sarà la neo campionessa del mondo di scherma - specialità fioretto - Alice Volpi. La giovane atleta senese, classe 1992, reduce dai successi di quest’anno e in particolare dalla sua vittoria mondiale a Wuxi in Cina, ha deciso di colorarsi trascorrendo una giornata diversa, all’insegna dello sport e del divertimento partecipando, alla finale di The Color Run.

La corsa avrà inizio alle ore 17 con partenze divise in scaglioni, per migliore svolgimento dell’evento. Lo start sarà posizionato nei pressi del Decumano da dove i runner si sposteranno all’interno di tutto il parco fino a sera. Una manifestazione resa ancora più suggestiva dall’Albero della Vita che in serata si accenderà offrendo uno spettacolo unico dedicato ai grandi e ai piccini.



Come di consueto, il Color Village rappresenterà il centro nevralgico dell’evento e sarà posizionato in Piazza Italia. Sul suo palco e nell’area creata ad hoc per i partecipanti, si susseguiranno numerosissime attività offerte dai Partner e capitanati dal Title Skittles. Si aprirà alle ore 13:00 per una infusione di energia grazie alle musiche scelte da RDS 100% Grandi Successi, radio partner di questa edizione 2018. Ma a scaldare l’atmosfera al Villaggio ci penserà anche Ben Dj, il dj italiano di origini tunisine molto conosciuto anche a livello internazionale.



I suoi dj set lo portano sempre in giro per il mondo da Miami ad Ibiza, dall'Europa all'Asia, passando dall'Arabia Saudita e, ovviamente, per le console dei top club italiani. Suonano spesso la musica di Ben Dj nei loro dj set e nei loro radioshow leggende del mixer come Steve Aoki, Tiesto, Blasterjaxx, Bob Sinclar, Oliver Heldens, Fat Boy Slim e tanti altri. E soprattutto, la sua musica piace molto su Spotify, oggi la Bibbia della musica: la sua "Thinkin' Bout You" è stata ascoltata 5 milioni e mezzo di volte! Tra le sue tante produzioni, spesso ai vertici di Billboard, Beatport o iTunes, ci sono "Me & Myself", "Sorry", "I'm In Love", "Freedom Call" e pure "Smile", uno dei più grandi successi dell'estate 2010. Il suo recente singolo "Hold Tight" ha invece superato i 3 milioni di ascolti su Spotify ed è una delle canzoni simbolo dell'estate 2017 in ambito pop dance & dintorni.



Tornando al format, da sottolineare la grande attenzione riservata ai più piccoli e che da sempre hanno un ruolo centrale: corsia privilegiata in partenza, più sostenibile per le mamme, e una Kids Area aperta per tutto il pomeriggio al Color Village. Tante le attività di gioco e di intrattenimento tutte a loro dedicate. E in questa ultima tappa si potranno incontrare anche i Trolls. Previsto infatti un loro truck tutto personalizzato che i bambini potranno visitare partecipando ad innumerevoli e coloratissime attività targate Dreamworks Animation. Per questo ultimo appuntamento con The Color Run tanti sono stati i Partner coinvolti. In particolare Il Centro di Arese, l’Acquaworld di Concorezzo e City Life Shopping District, all’interno del quale sarà ubicato il promo point per le iscrizioni e il ritiro del race kit da partire da mercoledì. Orari: il 12 settembre ore 16 – 21 // giovedì e venerdì dalle 10 alle 21. Continua anche l’Avantour con tante attività di intrattenimento offerte al pubblico: giochi e iscrizioni a prezzi scontati. Venerdì lo staff sarà presente sia ai Giardini Montanelli sia al Il Centro di Arese.