Covid, a Milano dopo l'Hollywood chiude anche il The Club: centinaia a ballare in pista

In centinaia a ballare in pista contro le regole anti covid. A Milano chiude per 5 giorni la discoteca The Club, dopo la chiusura disposta per l'Hollywood.

Leggi anche > Preparava piatti e panini con carne di nutria, multato barista nel Mantovano. Nel congelatore due carcasse del roditore

La polizia locale di Milano ha disposto la chiusura temporanea di cinque giorni della discoteca The Club di corso Garibaldi per il mancato rispetto delle norme anti Covid. Per lo stesso motivo, lunedì scorso, è stata chiusa la discoteca Hollywood di corso Como.

Durante un controllo al The Club, gli agenti della polizia locale hanno trovato circa 360 persone, in gran parte studenti stranieri, che ballavano e che non utilizzavano mascherine né rispettavano il distanziamento. Per le violazioni il locale è stato anche sanzionato per 800 euro.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Settembre 2021, 15:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA