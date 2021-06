The Andre ricomincia da Milano, le date. «Da Faber alle Scimmie, è il mio salto di specie»

The Andre, nome d'arte scelto per amore di Fabrizio De Andrè, si è fatto conoscere grazie alle cover e alle riscritture di brani rap, trap e indie fatte con un timbro vocale molto simile a quello di Faber: con la voce del cantautore genovese affrontava i testi di oggi, è stato subito un successo. The Andre, di nome Alberto, cognome G, 29 anni, in autunno ha pubblicato il libro autobiografico, in cui racconta il suo incontro con il mondo della musica, quello che gli è accaduto negli ultimi anni. Si intitola Io è un altro e ha la prefazione di Dori Ghezzi, moglie di De Andrè che ne ha sempre apprezzato il lavoro. Evoluzione è il suo primo ep di brani inediti.



Questo è il suo terzo stadio evolutivo?

«È lo stadio più recente: sono passato dalle cover alla loro traduzione, cioè ho riscritto i brani rifacendoli a modo mio in Themagogia - Tradurre, tradire, trappare, per poi arrivare ai brani inediti. Avevo pronte un po' canzoni in cui l'evoluzione era il fil rouge».



Si riferisce solamente alla sua evoluzione artistica?

«Questo è uno dei significati, parlo anche di evoluzione in generale nel brano Scimmie (che poi è involuzione). Ho pensato che questo dovesse essere il primo di una serie di ep che avrebbe avuto per protagonisti animali, o personaggi della letteratura o della filosofia, che fanno parte di un cammino di evoluzione in senso darwiniano. Scimmie è il brano pilota del disco, una canzone lontana dal mio stile acustico».



Per citare Scimmie, chi la fa oggi la rivoluzione?

«Nessuno in realtà. Io mi auguro ci sia un risveglio della mia generazione, quella trenta-quarantenni, o che la rivoluzione la faccia la generazione successiva alla nostra. Finora il leitmotiv degli ultimi trent'anni è stato quello di adeguarsi alla situazione esistente e cercare di entrare a far parte del sistema invece che provare a cambiarlo».



In Captatio benevolentiae canta: Non è detto che ogni Bugo diventi Lucio Dalla. Questa frase le ha dato problemi?

«No. Quando l'ho scritta ero nella Mescal, lo stesso editore di Bugo. So che qualcuno gli ha chiesto se gli desse fastidio, mi hanno detto che ha scrollato le spalle».



Oggi il suo amore per Faber come lo coltiva?

«Come ho sempre fatto, con l'ascolto silenzioso e contemplativo di quello che lui ha scritto. Sono stato sempre un suo fan, per una serie di convergenze è poi venuto fuori il mio progetto».



Nasconde la sua identità: si chiama Alberto, ha studiato alla Statale di Milano, e il suo cognome è solo una G.

«Le persone che mi conoscono sanno cosa faccio, però questa è una dimensione che a me piace ancora».



Di lei si sa un'altra cosa: è bergamasco. Che legame ha con Milano?

«Sono un adottato, spero che l'affetto che provo per questa città sia reciproco. Lavoro qui, abito in provincia. Con la pandemia ho visto chiudere o annaspare locali dove ho suonato o che frequentavo. Ho cercato di contribuire come potevo, regalando micro video e mini live, ma non è che queste iniziative abbiano avuto chissà quale valore. L'unica cosa da fare è tornare a fare concerti: a questo proposito, l'Evoluzione Tour si farà».



A Milano The Andre è il 6 giugno al Mash Festival (Ride, scalo Porta Genova). Fra le altre date, il 26 giugno a Bologna; il 3 luglio a Comerio (Va); e poi Brescia, Lucca, Roma. Fino a Galzignano (Pd) il 29 settembre.

