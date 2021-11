Lombardia, corsa alla terza dose di vaccino anti Covid: in un giorno 187mila prenotazioni

Corsa terza dose anti-Covid dei 40 e dei 50enni, che da ieri possono prenotarsi. E proprio ieri si sono raggiunte, alle 19, le 187.124 prenotazioni per l’iniezione ter (Pfizer o Moderna), che va inoculata a 180 giorni dalla seconda. Nel dettaglio, dicono dall’assessorato al Welfare, «gli over 60 che hanno aderito sono 61.200, dai 40 ai 49 anni sono 53.821; dai 50 ai 59 anni 68.244». E ora gli hub aprono le agende per le somministrazioni di dicembre e gennaio. «Per garantirci un Natale sereno è fondamentale vaccinarci, oltre a continuare ad avere comportamenti responsabili», è l’ennesimo appello fatto dall’assessore regionale al Welfare Letizia Moratti. Intanto, anche in Lombardia le curve della pandemia crescono tutte: il tasso di positività ieri è giunto all’1,2%. A fronte di 135.080 tamponi, i nuovi positivi sono stati 1.705, di cui 615 a Milano e provincia (248 in città). Aumentano i ricoveri sia nei reparti normali (+ 28, mercoledì + 32) che nelle rianimazioni (+ 3, mercoledì +2). Altri 8 decessi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Novembre 2021, 00:15

