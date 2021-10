Terza dose in Lombardia, si parte domenica con gli over 80. Ecco come prenotare.

«La nostra campagna vaccinazioni anti-Covid si prepara a un'altra fase fondamentale per vincere questa lunga battaglia contro il virus. Partiranno infatti domenica 3 ottobre le prenotazioni per la terza dose "booster", rivolta ai circa 710mila cittadini lombardi over 80 (compresi i nati nel 1941) che hanno già completato il ciclo vaccinale primario». È l’annuncio dell’assessore al Welfare Letizia Moratti. Dopo il via libera alla terza dose ai fragili, si inizia anche con gli anziani. «L'invito – aggiunge Moratti - è come sempre di prenotarsi e vaccinarsi, certa che il senso civico finora dimostrati dai lombardi ci permetterà di mettere ancora in sicurezza i nostri autunni e prepararci a vivere autunno e inverno in serenità».

COME PRENOTARE: Per prenotare l'appuntamento per la somministrazione è necessario accedere alla piattaforma http://www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e cliccare sul pulsante Terza dose - Cittadini con età maggiore di 80 anni. Altra possibilità di prenotazione è data telefonando al call center numero verde 800894545

TEMPI: Per procedere con la prenotazione dovranno essere trascorsi almeno sei mesi dalla seconda dose.

DOVE: Le somministrazioni cominceranno lunedì 4 ottobre nei 55 Centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio lombardo. Sempre entro il mese di ottobre partiranno anche le somministrazioni nei presidi residenziali per anziani e nelle farmacie.

FRAGILI: Continuano, intanto, le somministrazioni di dose addizionale di vaccino anti-Covid per i soggetti con le patologie indicate dal ministero della Salute, ovvero trapiantati e immunocompromessi. Sul sito http://www.regione.lombardia.it sono riportate patologiache prevedono la somministrazione: queste persone possono prenotare in autonomia accedendo alla piattaforma www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it e cliccando sul pulsante Terza dose - Cittadini trapiantati e immunocompromessi

