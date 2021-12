Terza dose in Lombardia: 27mila ragazzi si sono prenotati nel primo giorno. Caos tamponi orari extra lunghi nelle farmacie

Prosegue la corsa alla terza dose in Lombardia, che ormai è a un passo dalla zona gialla. Così da fare una diga contra la quarta ondata che a Milano e nel resto della Regione picchia duro. Oggi, 27 dicembre, si sono aperte le prenotazioni per il richiamo anche per i 16-17enni e 27mila i minorenni che si sono iscritti al portale su una platea di 70.211 adolescenti.

STRATEGIA ANTI CAOS TAMPONI

Prosegue il caos tamponi con code lunghissime davanti le farmacie, i centri degli ospedali e i drive through. Regione Lombardia corre ai ripari con la prima riunione della nuova task force anti-caos, coordinata da Guido Grignaffini. Da mercoledì 29 dicembre sarà attivo un nuovo centro tamponi massivo a Gallarate (provincia Varese), mentre sono state aggiunte 8 nuove linee tampone al drive through di Trenno – gestito dai militari - ed è in fase di allestimento un nuovo punto tamponi all’ospedale in Fiera. Inoltre, tutti gli ospedali sono stati invitati ad attivare orari dedicati ai tamponi nei centri prelievi, mentre verrà inviata una lettera a medici di famiglia e pediatri per invitarli ad eseguire direttamente i tamponi ai propri assistiti. La strategia per potenziare l’offerta passa anche dalla collaborazione con le farmacie. «Abbiamo chiesto loro - spiega Grignaffini - la disponibilità ad allungare gli orari serali del servizio tamponi e a dedicare alcuni orari specifici ai cittadini che necessitano di tampone perché sono contatti stretti di positivi».

CHI AVRA’ LA PRIORITA’

Su indicazione di Grignaffini è stata anche stilata una lista di priorità, così da dare precedenza ai test dei sospetti positivi e dei guariti. Questa l’indicazione: casi sintomatici (con prenotazione del medico di famiglia o di Ats); tampone per dimostrare guarigione (con provvedimento di isolamento di Ats o prenotazione di Ats); contatti stretti (fine quarantena), sorveglianza scuole e rientro da estero (con provvedimento di isolamento di Ats o prenotazione di Ats). Infine, i no vax che si devono sottoporre al tampone ogni 48 ore per avere il green pass “base” (test nelle farmacie o nelle strutture private autorizzate).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Dicembre 2021, 20:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA