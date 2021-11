Terrorismo, a Milano fermata 19enne sposa dell'Isis: in casa manuali per realizzare bombe artigianali

Fermata una 19enne italiana appartenente a una cellula balcanica dell'Isis. La giovane, di origine Kosovara, è ritenuta responsabile del reato di associazione con finalità di terrorismo. La polizia di Milano ha fermato la ragazza che, già residente ai Isernia, dopo aver fatto ritorno in Kosovo, da alcuni mesi dimora nel capoluogo lombardo.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la 19enne si sarebbe radicalizzata all'Islam già in giovanissima età, nel mese di gennaio scorso, la giovane ha coronato il suo desiderio di «andare in sposa ad un mujaheddin» unendosi in matrimonio con rito islamico con un miliziano di origine kosovara organico ad una cellula terroistica. Ha ostentato la propria adesione al Califfato con indosso alcuni simboli dell'Isis, mentre fa il gesto del Tawid, gesto che identifica il principio alla base del concetto dell'unità e unicità di Dio. E inoltre, era un membro attivo di un network femminile dedito ad attività di propaganda e sostegno allo stato islamico.

A casa della donna sono state sequestrate diverse prove della sua appartenenza all'Isis tra cui: manuali di auto-addestramento e realizzazione di ordigni artigianali diffusi in rete; oltre 7000 tra audio, video e immagini di chiaro stampo apologetico dell’Isis; Oltre 2000 chat che confermano il sostegno materiale e ideologico al Daesh.

Tra cui una riguardo alla decapitazione del Professor Samuel Paty: «Ehi, hai visto cosa è successo a Parigi?»; «Allahu Akbar hahahah che notizia!»; «Hahahahahaha sì l’ho visto ahahahahaha. Ha decapitato il non credente»; «Lezione per tutti gli altri insegnanti Se l’è meritato! Che Allah ci protegga dai miscredenti».

