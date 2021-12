Terremoto a Milano, panico social: «Mi sono ca***o sotto». «Ho fatto 200 scalini in 2 secondi»

Forte scossa di Terremoto avvertita a Milano 7 minuti fa, magnitudo 4.4 on epicentro a Bergamo. Su Twitter impazzano i commenti: «Scossa parecchio forte percepita a Milano» e ancora «Raga ma c'è stata una scossa di terremoto a Milano?». «Mi sono ca***o sotto».

Tantissimi i tweet lanciati dagli abitanti e residenti a Milano, italiani e stranieri, che con l'hashtag #terremoto hanno commentato la scossa di alcuni secondi verificatasi nella metropoli. «#Terremoto, we are fine».

«Ho la fobia del terremoto» si legge su Twitter. Altri utenti stranieri nella metropoli scrivono ancora: «I felt an #earthquake in Milan just now (Ho sentito un terremoto proprio ora». «Ho fatto 200 scalini con il mio gatto in braccio in pochissimi secondi» scrive un'altra utente. E c'è chi commenta stizzito: «Meno male che #Milano non è zona sismica. #Terremoto piuttosto potente (mi sembra sussultorio) pochi istanti fa». E riflessioni: «Basta una lieve scossa di terremoto per farci sentire quanto sia importante e miracolosa la saldezza del suolo, questo misconosciuto. Fausto Gianfranceschi».

Ultimo aggiornamento: Sabato 18 Dicembre 2021, 12:58

