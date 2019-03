Tentata strage sul bus di studenti, i carabinieri: «Grazie ai nostri eroi di Milano»

Chi è l'autista del bus che voleva bruciare 51 bambini: precedenti per abuso su minore e per aver guidato ubriaco​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ai nostri Eroi di Milano». Inizia così un post sulla pagina Facebook ufficiale dell'per ringraziare e rendere omaggio aiche ieri hanno salvato i bambini sull'a San Donato Milanese dall'autista,«Nel giorno in cui - si legge nel post, che in un'ora ha già avuto migliaia di like e condivisioni - nasce la primavera, festeggiamo cinquantuno bambini tornati a casa. Cinquantuno bambini, la primavera della vita. È stato tutto molto semplice, tutto come mille altre volte: una richiesta di soccorso, l'allerta della Centrale, l'intervento. È stato straordinario».«Voi in pochi - proseguono i carabinieri nel post dedicato ai loro colleghi - di fronte a un autobus impazzito che vi speronava, a una minaccia terribile e mortale, alle fiamme che già divoravano le lamiere.. Nessuno si è fatto male, nemmeno chi di quell'orrore era stato l'artefice. Perché le vite si salvano tutte. Siete stati gli, i supereroi che volano fra i grattacieli proteggendo la metropoli, l'argine contro la follia. Noi in tanti, 110 mila, che di fronte a tanto abbiamo solo una parola. Grazie. Grazie per averci resi orgogliosi della nostra uniforme. Per aver ricordato chi sono i Carabinieri, che cosa fanno da più di due secoli. Sono quelli che corrono verso il pericolo laddove l'istinto umano è fuggirne. Quelli che vedono in ogni bambino un figlio, in ogni donna una sorella, in ogni anziano un genitore. Grazie perché domani - conclude il post - sarete di nuovo sulla strada. Correndo alla prossima chiamata, pensando che in fondo non avete fatto che il vostro dovere».