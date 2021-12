Teatro alla Scala, tanti no vax tra i ballerini e nuovo focolaio Covid con 14 positivi. Slitta la “prima” della danza.

Il Covid entra ancora al Teatro alla Scala e fa danni. Mai come questa volta. È salito a 14 (ieri sera, venerdì 10 dicembre) il numero dei membri del corpo di ballo e del personale risultati positivi. Troppi contagi. Tanto da parlare di un vero e proprio focolaio da monitorare, perché il numero dei contagiati potrebbe crescre ancora nei prossimi giorni. L’Ats ha disposto la quarantena per turre le persone coinvolto, che hanno avuto contatti con uno degli infettati. Di conseguenza La Bayadère di Ludwig slitterà. Non solo. Dai tracciamenti dell’Ats è emerso che alla Scala più di un quarto del corpo di ballo, formato complessivamente da ottanta danzatori, non si è ancora vaccinato e sarebbero proprio alcuni di loro ad aver provocato il nuovo focolaio di Covid nel tempio della lirica,

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 16:10

