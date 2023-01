Lorella Cuccarini: «Da Sandy a una maga dark, così il musical mi ha cambiata»

di Ferruccio Gattuso

I cattivi tirano, la bellezza conquista, il talento distingue: unite i puntini e capirete perché Lorella Cuccarini è l’assoluta protagonista – diversa, inaspettata, nei panni della scaltra maga Gothel – del musical “Rapunzel”, in cartellone al Teatro Nazionale fino al 29 gennaio. Lo spettacolo, ispirato all’omonima fiaba dei fratelli Grimm riveduta e corretta da Maurizio Colombi (uno che con le fiabe è sempre a suo agio, avendo diretto “Peter Pan”, “The Queen Of Ice”, “Aladdin”, “Pinocchio Reloaded”) è il perfetto family show per sognare un 2023 migliore. Lo sa bene la stessa star dello show.

Lorella Cuccarini cattiva, da non crederci.

«Per me è un ritorno, perché questo spettacolo esordì otto anni fa. Oggi tutto il cast è cambiato a parte me, e la mia Gothel ha acquistato sfumature e profondità. È un personaggio che non è cattivo per gusto, ha ferite personali. E cambierà lungo la storia. È cupa e sensuale, mi ha intrigato da subito».

Tornare con un musical dopo la pandemia è uno stimolo in più?

«Senza dubbio. Al Brancaccio di Roma siamo stati in scena 40 giorni: leggevo negli occhi del pubblico la gioia di tornare a sognare e divertirsi. Il musical, che è una forma di spettacolo davvero faticosa per noi interpreti, ti restituisce energie inaspettate: è un’erba magica come il raperonzolo».

Il musical in Italia ha una data d’inizio: “Grease”, Compagnia della Rancia, 1997, e lei c’era.

«Essere Sandy in quel meraviglioso show mi ha cambiato la vita, e sentirmi una pioniera del musical mi inorgoglisce. Nella mia carriera ho fatto tanta tv, ma con Grease ho iniziato a respirare il teatro».

Cos’è cambiato da allora?

«In tutti questi anni ho notato un incredibile miglioramento nei cast. Allora ai provini selezionare ottimi performer era più difficile, oggi ci sono giovani incredibili, come ad esempio la nostra Rapunzel, Silvia Scartozzoni, e Renato Crudo nei panni del ladro Phil, che di lei si innamorerà».

Cuccarini e Milano: una storia felice?

«Una storia fantastica, da sempre. I miei anni in tv a Mediaset, i musical al Teatro della Luna e agli Arcimboldi infine il Teatro Nazionale: per me è la prima volta in uno spettacolo ma ai tempi della cerimonia dei Telegatti ci venivo spesso. Feci anche un numero ispirato al musical Cats».

DOVE, COME E QUANDO.

“Rapunzel” dei fratelli Grimm, adattamento e regia di Maurizio Colombi, con Lorella Cuccarini, Silvia Scartozzoni e altri, al Teatro Nazionale via Giordano Rota 1, fino al 29 gennaio, ven ore 20.45, sabato doppio spettacolo ore 15.30 e 20.45, domenica doppio spettacolo ore 15.30 e 19.30, biglietto 58-36 euro, info Teatronazionale.it.

