Da Moby Dick all'Attimo fuggente, il teatro sceglie il grande schermo

Si rialza il sipario ed è come se si accendesse uno schermo. I sogni del cinema in qualche modo illuminano i palchi, pronti ad affrontare il nuovo anno, si spera senza stop.

Da Orson Welles, al mito di Moby Dick al cult Attimo fuggente, è come se le due arti si fossero alleate per resistere, attirando il pubblico in platea. Il teatro puro invece mette in campo una coppia stellare come Umberto Orsini e Franco Branciaroli in una commedia d'autore che, in fondo, sarebbe perfetta per lo schermo.

Da domani al 6 febbraio all'Elfo Puccini il capitan Ahab e la sua divorante ossessione, la Balena bianca, rivivono nel testo Moby Dick alla prova di Orson Welles tratto dal romanzo di Melville, riadattato per una prima assoluta italiana da Elio De Capitani. Lo spettacolo, allestito nell'inverno scorso senza poter conquistare la scena, raggiunge finalmente il pubblico in una versione particolare, dove versi di Shakespeare e parti cantate si sposano, spiega lo stesso De Capitani, «fino alla sfida finale, quella dell'apparizione del capodoglio in scena, grazie a un trucco teatrale».

Il cinema riaffiora come un fiume carsico sul volto di Elio Germano - in cartellone al Parenti fino al 30 gennaio al centro di un originale adattamento pirandelliano «tra teatro, cinema e videogame» con Così è (o mi pare), da lui stesso diretto. La sfida parte fin dal pubblico: gli spettatori devono indossare cuffie e visori per una visione simultanea. Un cult movie pronto a emozionare sul palco del Teatro degli Arcimboldi il 14 e 15 gennaio è L'Attimo Fuggente, adattamento di Marco Iacomelli con Ettore Bassi nel ruolo del professor Keating, reso immortale sullo schermo da Robin Williams.

Ventisei cambi scena e un ruolo che, spiega Ettore Bassi - volto noto soprattutto per i suoi ruoli nella fiction tv - «desideravo fortemente, lo inseguivo dentro di me da sempre. Per me responsabilità non è tanto il confronto con la grandezza di Robin Williams che lo interpretò, quanto con il ruolo dell'educatore».

Al Teatro Grassi da oggi al 30 gennaio Pour un oui ou pour un non, commedia di Nathalie Sarraute per la regia di Pier Luigi Pizzi, vede protagonisti due giganti del teatro italiano: Umberto Orsini e Franco Branciaroli nel ruolo di due vecchi amici tornati a parlarsi dopo un distacco causato da equivoci e incomprensioni.

