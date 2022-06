Dal Verme, il teatro celebra i 150 anni: festival con 15 eventi e preludio horror

Quindici prime per raccontare centocinquant'anni di storia: il Teatro Dal Verme ha allestito un cartellone ricco di eventi che andrà in scena tra settembre e dicembre, con un'anteprima.

È di oggi l'appuntamento con Preludio in bianco e nero e porterà in teatro una perla del cinema muto musicato dal vivo. In collaborazione con la Cineteca Milano viene proiettato (ore 20) Il Jockey della Morte, film del 1915 diretto dal danese Alfred Lind, con musiche originali di Andrea Valle eseguite dal gruppo Arto fantasma. È una storia che unisce mystery e horror e si snoda fra circhi, Navigli, Ticino e lago di Como. Interessantissimo perché fu girato dentro, fuori e sui tetti del teatro. E siccome il Dal Verme fu bombardato nel 1943 è una testimonianza eccezionale di come era lo spazio, non usato solo per spettacoli.

Pochi sanno infatti che il teatro, nato nel 1872 dalla famiglia Dal Verme per riqualificare il quartiere in cui era collocato, insieme al destino operistico (qui diresse un venticinquenne Arturo Toscanini) aveva una seconda vita di proiezioni cinematografiche e perfino incontri di boxe. Il manifesto del 150ennale, creato da Stefano Boeri, elenca le arti passate transitate al Dal Verme: «Un manifesto solare spiega l'architetto e presidente della Triennale nel quale un'orchestra diffonde nell'aere le arti che questo spazio irradia». E «un caleidoscopio della cultura contemporanea lo definisce Tommaso Sacchi: «Anche e soprattutto oggi - prosegue l'assessore alla Cultura il Dal Verme può essere un esempio di spazio non settoriale aperto, come lo fu sin dagli esordi, a tutti i ceti sociali».

Il 14 settembre prende il via il cartellone ufficiale, con Teatro in mostra curato da Paolo Bolpagni (con la partecipazione di Paolo Rossi), mentre la stessa sera il concerto d'apertura vedrà l'Orchestra I Pomeriggi Musicali diretta da James Feddeck con il mezzosoprano Monica Bacelli su musiche di Mozart, Rossini e Bellini. Tra gli eventi, lo spettacolo Un teatro per sognare. L'avventura del conte Francesco Dal Verme con testo e regia di Manuel Renga e, a seguire, concerto de I Piccoli Pomeriggi Musicali diretti da Daniele Parziani su musiche di Haydn e Caikovskij. Il 4 novembre incontro Un mondo in tre minuti sulla canzone d'autore, con Nicola Savino e Samuele Bersani (protagonista di un momento live) e, a chiudere il 21 dicembre, l'Oratorio Winter Journey di Ludovico Einaudi, con l'Orchestra I Pomeriggi Musicali diretti da Carlo Tenan.

