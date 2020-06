Il teatro alla Scala riapre al pubblico: dal 6 luglio i quattro mini concerti

Il sei luglio alla Scala torneranno ad esibirsi gli artisti e tornerà il pubblico, anche se in forma ridotta: il sovrintendente Dominique Meyer ha annunciato che è stata creata una mini-stagione di quattro concerti dal 6 al 15 luglio con formazioni ridotte e massimo 600 spettatori (contro i duemila ospitati prima del Coronavirus). Poi il teatro chiuderà per alcuni lavori di manutenzione e la ripresa vera e propria saràa settembre: il 3 con il Requiem di Verdi in Duomo, a cui seguirà il 5 la Nona di Beethoven in teatro, entrambe dirette da Riccardo Chailly. Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Giugno 2020, 12:14

