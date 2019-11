Tatiana Malikova, ritrovata la donna russa scomparsa da venerdì sera

Lunedì 11 Novembre 2019, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo oltre 24 ore di angoscia, il lieto fine: è stata, la 44enne russanella notte tra venerdì e sabato nei pressi di. La donna, una ex modella che era giunta in Italia per far visita alla figlia, sta bene.Come riporta Il Giorno,si era allontanata, senza documenti, dall'albergo in cui alloggiava a Merate, anche se nella mattinata di sabato avrebbe dovuto presentarsi a casa della figlia, una studentessa che vive in Brianza. I carabinieri hanno trovato la donna in un hotel di, non lontano dall'albergo in cui soggiornava.Era stata la figlia di Tatiana ad allertare i carabinieri: non vedendo arrivare la madre, la giovane ragazza russa aveva provato a chiamarla ma il telefono era spento e nell'albergo di Merate della donna non c'era traccia., infatti, era uscita portando con sé soldi e carte di credito, ma non i documenti e i bagagli.