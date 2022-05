Tarocchi al telefono, cartomante sottrae 20mila euro a malata psichiatrica: denunciata

Tarocchi al telefono per farsi consegnare quasi 20mila euro da una donna milanese affetta da disturbi psichiatrici. Un raggiro senza scrupoli quello compiuto da una cartomante di 59 anni di Riccione che è stata denunciata per circonvenzione d’incapace. Le indagini, condotte dai carabinieri e dirette dalla Procura di Lodi, basate su testimonianze ed intercettazioni telefoniche, hanno potuto ricostruire come la cartomante, tra il giugno 2021 e l'aprile 2022, si sia fatta consegnare dalla vittima un totale di 19.460 euro per delle «letture degli angeli» che venivano rese telefonicamente da Riccione, pur consapevole dello stato di incapacità della vittima.

Nella mattinata di martedì scorso a Riccione i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di San Donato Milanese, hanno dato esecuzione alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima e di utilizzo di mezzi telefonici e telematici richiesta dalla Procura di Lodi ed emessa dal locale Gip. I militari hanno anche eseguito un decreto di sequestro finalizzato alla confisca della somma di denaro dal conto corrente dell'indagata.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Maggio 2022, 21:33

