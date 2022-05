Tangenti su protesi dentali e apparecchi per bambini dagli anni '90 a oggi: 5 arresti. «Gonfiati i prezzi per i pazienti»

Ipotizza un sistema in cui alla fine per i pazienti i costi di una protesi dentale o di un apparecchio di ortodonzia erano 'gonfiati', l'inchiesta della Procura di Milano che oggi ha portato agli arresti domiciliari due medici delle Asst rispettivamente di Milano e Lodi e il legale rappresentante della Wisil Loatoor con due suoi collaboratori.

Nell'indagine è stato accertato il rilascio di prescrizioni di apparecchi di ortodonzia non necessari, non impiantati o dai costi indebitamente raddoppiati; nell'ambito delle protesi, invece, prescrizioni mediche con voci accessorie, non corrispondenti ai trattamenti effettuati, al solo fine di aumentare artatamente il valore finale della prestazione per la successiva fatturazione e pagamento da parte dell'ignaro paziente.

In cambio di tale impropria attività, i medici compiacenti avrebbero ottenuto dalla società fornitrice un compenso calcolato in percentuale sul fatturato procurato all'azienda mediante le prescrizioni mediche effettuate. Compenso corrisposto con presunte mazzette consegnate brevi manu o con sconti per i propri studi privati.

Nel provvedimento firmato dal gip Carlo Ottone De Marchi, su richiesta del pm milanese Paolo Storari, si contesta la corruzione. Per l'accusa i medici avrebbero percepito a partire dagli anni '90 una percentuale sulle forniture per un ammontare annuo tra 5mila e 8 mila euro in contanti. L'inchiesta ha anche documentato con immagini lo scambio del denaro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 31 Maggio 2022, 10:10

