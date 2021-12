Tamponi, da Milano a Roma code infinite davanti alle farmacie: arriva la task force

Code infinite in tutta Italia per effettuare i tamponi anti covid nelle farmacie. Da Milano, a Roma e Napoli: scene simili con lunghissime file all'esterno delle farmacie e migliaia di persone in attesa del tampone per partecipare in sicurezza a cene e pranzi di Natale.

Le regioni adesso si attrezzano per contenere i disagi. In Lombardia entra in campo una task force per i tamponi Covid. Dalla prossima settimana, su disposizione della vicepresidente ed assessore al Welfare, Letizia Moratti, entrerà in operatività alle dirette dipendenze della Direzione generale Welfare una squadra dedicata al coordinamento e al potenziamento dell'offerta pubblica e convenzionata del servizio tamponi antigenici e molecolari per tutto il territorio regionale.

A capo del coordinamento è stato indicato Guido Grignaffini, direttore dei Servizi sociali di Ats Brianza, in passato già inquadrato nell'organizzazione di questo servizio a livello regionale. Il piano vaccinale nel frattempo proseguirà secondo gli obiettivi previsti dalla Struttura commissariale di governo, consentendo un miglior coordinamento e condivisione di risorse anche per il potenziamento del Servizio tamponi rafforzato con l'istituzione e l'avvio dell'apposita 'task forcè, si spiega dalla Regione. Soltanto ieri sono stati 205.847 i tamponi effettuati in Lombardia.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 18:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA