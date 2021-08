Tampone positivo al Covid ma sta per salire sul volo per Milano, riconosciuto da una donna e bloccato in aeroporto

Fresco di tampone positivo al Covid si è presentato agli imbarchi convinto di passare inosservato e di poter partire tranquillamente per Milano, ma è stato riconosciuto. Casualmente una donna che era con lui al momento dello screening lo ha identificato e denunciato. Così l'uomo, un 30enne di Palermo, è stato bloccato.

Positivo in partenza per Milano, riconosciuto

Si è trattato di una vera e propria coincidenza. In una città così grande non credeva che qualcuno avrebbe ostacolato il suo viaggio. La donna, però, aveva memorizzato il suo volto. L'aspirante passeggero del volo per Milano è stato bloccato mercoledì mattina nell'aeroporto Falcone Borsellino del capoluogo siciliano mentre si preparava a salire sul velivolo.

Una passeggera che stava per prendere il suo stesso aereo lo ha riconosciuto perché il giorno prima lo aveva incrociato in stazione, dove entrambi erano andati a fare il tampone covid proprio in vista del viaggio. Il test dell'uomo era risultato positivo e la donna aveva assistito a tutto. Quando lo ha visto in aeroporto presa dal panico e per fortuna degli altri passeggeri ha allertato la polizia. Sottoposto a tampone molecare, il viaggiatore è effettivamente risultato positivo e con una carica virale alta. Ora rischia una denuncia per epidemia colposa.

