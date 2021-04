«Sy voleva creare panico, quel bus era una bomba vagante». Al processo d'appello per il dirottatore dello scuolabus di Crema il pg chiede 24 anni

Ousseynou Sy voleva «sovvertire la politica italiana» in tema di immigrazione e volta ad «intimidire la popolazione creando panico generalizzato». Così durante la requisitoria il sostituto pg Lucilla Tontodonati che ha chiesto alla Corte d’Assise d’Appello la conferma della sentenza di primo grado a 24 anni di carcere per l’autista di 48 anni di origini senegalesi che, nel marzo 2019, dirottò e incendiò un autobus con a bordo una scolaresca di Crema con 50 ragazzini, due insegnanti e una bidella, salvati dai carabinieri che fermarono l’uomo nella sua corsa a San Donato Milanese. Le accuse per l’uomo sono sequestro con finalità terroristiche, strage aggravata dal terrorismo, incendio e lesioni. Il sostituto pg Tontodonati ha sottolineato che la pena inflitta in primo grado all’autista è «congrua» anche perché da parte dell’imputato «non vi è mai stata resipiscenza». Per l’accusa, inoltre, è provato che Sy abbia utilizzato un accendino per appiccare un incendio sul bus rendendolo così una «bomba vagante impregnata di benzina» e attentando «alla incolumità fisica e psicofisica dei ragazzini a bordo dell’autobus». Sy in aula si è detto «rammaricato, ma il passato non si può modificare». E ha ribadito di «non essere un terrorista né un assassino» e di non avere «mai voluto fare del male a qualcuno» La sentenza potrebbe arrivare domani.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 06:40

