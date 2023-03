Annuncia il suicidio in un biglietto, poi va in un campo e si taglia la gola: i carabinieri lo salvano grazie al cellulare

di Redazione web

Aveva lasciato un biglietto in cui annunciava la volontà di suicidarsi, dando anche disposizioni per i suoi funerali, ma a salvarlo ci hanno pensato i carabinieri che sono riusciti a rintracciarlo in tempo ed evitare il peggio.

Il tentato suicidio

L'episodio è successo nel pomeriggio di ieri, a Pessano con Bornago (Milano), dove i militari della stazione di Carugate hanno trovato il pensionato 69enne, il quale, poco prima, era uscito di casa lasciando un biglietto nel quale palesava intenti suicidi e dettava volontà per le sue esequie. Localizzando il telefono, gli uomini dell'Arma sono riusciti a trovare l'anziano disteso in posizione prona, con una vistosa ferita da taglio alla gola ma ancora cosciente. Soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale San Carlo non sarebbe in pericolo di vita. «I motivi del gesto sono da ricondurre a un forte stato depressivo in cui l'uomo era caduto negli ultimi mesi, per il quale seguiva specifica terapia» comunicano i carabinieri.

