Sub di 58 anni perde la vita nel lago di Como: i carabinieri indagano per scoprire le cause della morte

Un sub di 58 anni è morto durante un'immersione nel lago di Como. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, dato da un amico che era con lui; sul posto sono giunti i mezzi di soccorso, il gruppo sub dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Il 58enne è stato individuato a una profondità di circa 60 metri in località Moregallo di Mandello del Lario (Lecco), e riportato in superficie. L'equipe medica del 118 ha constatato il decesso. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire le cause di morte del sub. È la terza vittima in meno di due mesi nella località Moregallo, una delle zone di maggior richiamo per le immersioni nelle acque del lago di Como.

Ultimo aggiornamento: Martedì 3 Gennaio 2023, 19:54

