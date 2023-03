Stupro sul treno Milano-Varese, assolti i due giovani: «Non sono stati loro». I racconti choc delle ragazze

di Redazione Web

A un anno e mezzo da quel presunto episodio di violenza sessuale a bordo di un treno, i due giovani che erano finiti sotto accusa sono stati assolti. Anthony Gregory Fusi Mantegazza, 23enne italiano, e Hamza Elayar, 27enne di origine marocchina, i due ragazzi che furono arrestati con l'accusa di aver violentato e aggredito due ventenni sul convoglio Milano-Varese mentre tornavano a casa dal capoluogo lombardo, sono stati assolti dal Tribunale di Varese: a riferirlo sono i loro avvocati, al termine del processo.

Per loro l'accusa aveva chiesto una condanna do 8 anni e un mese (per l'italiano) e 9 anni e due mesi (per l'altro). Ma i giudici li hanno assolti perché convinti che non siano stati loro: a pesare nella sentenza, scrive La Provincia di Varese, le difficoltà delle vittime nel confermare il riconoscimento dei presunti stupratori. E dalle indagini difensive gli avvocati Mauro Straini e Eugenio Losco hanno dimostrato che Mantegazza non era a bordo del treno quel giorno e a quell'ora. Su chi sia stato allora ad aggredire le due ventenni, resta un alone di mistero.

Le presunte vittime raccontarono, il 3 dicembre del 2021, che erano state aggredite sul treno Trenord in tarda serata, con i vagoni semideserti. «Stavo guardando il cellulare, quei due sono arrivati all'improvviso: uno mi ha bloccata, mi teneva ferma, non riuscivo a muovermi», aveva raccontato una delle ragazze che avevano denunciato i due giovani, una 21enne italiana. La seconda vittima, una ventenne, che era seduta in stazione e aveva incrociato i due giovani (che avevano tentato di aggredire anche lei) dopo che erano scesi dal treno, era scappata di corsa ma li aveva poi riconosciuti. Ora, a un anno e mezzo dall'episodio, l'assoluzione.

