Contromano falciano due ciclisti e si mettono in posa per una foto col pollice alzato

Una studentessa di 18 anni ha denunciato di esseresessualmente ieri a Rozzano (Milano) da uno sconosciuto che l'ha minacciata con un coltello mentre rientrava al campus universitario, dove alloggia.La giovane, di origine indiana e che vive a Manchester, si trova in Italia per un periodo di studio. I medici della clinica Humanitas di Rozzano, periferia sud di Milano , hanno riscontrato elementi compatibili con l'abuso sessuale denunciato. Sull'episodio ora indagano le forze dell'ordine che stanno cercando eventuali immagini delle telecamere presenti in zona.