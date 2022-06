Ubriachi dopo la cena di fine scuola, studenti-vandali distruggono le auto in strada

Hanno voluto festeggiare la fine della scuola con una cena. Dove si sono ubriacati e, usciti dal ristorante, verso mezzanotte, hanno iniziato a vandalizzare le auto parcheggiate per “divertimento”. È accaduto sabato sera a Seregno, in provincia di Monza. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, «hanno preso a pugni e manate gli specchietti delle macchine di via Vignoli».

INCASTRATI DAI FILMATI

A filmarli sono stati gli abitanti dei condomini affacciati alla strada che poi hanno chiamato il 112 e hanno consegnato i filmati ai carabinieri che hanno aperto la caccia agli studenti-vandali ubriachi: uno, biondo, maglia bianca e pantaloni corti; l’altro moro, maglia nera e jeans chiaro.

È stato facile per i militari rintracciarli in una via poco distante. Entrambi i responsabili dei danneggiamenti, un 18enne e un 19 enne di Casatenovo (Lecco), sono stati denunciati: mostravano evidenti segni tipici di chi è sotto l’effetto dell'alcol eccessivo: barcollavano, biascicavano frasi sconnesse, non si rendevano conto di cosa avevano fatto e nemmeno di essere finiti nei guai.

Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Giugno 2022, 20:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA