Studentessa viene bocciata dopo la diagnosi di sclerosi multipla: salvata dal Tar, ma niente risarcimento

La studentessa viene bocciata dopo la diagnosi di sclerosi multipla: il Tar la salva. Accade in una scuola nel lodigiano, dove i giudici del Tar hanno accolto il ricorso del papà della ragazza e l'hanno riammessa a studiare con i suoi compagni. Bocciata, invece la richiesta di risarcimento danni.

Cosa è successo

È febbraio 2023 quando la studentessa scopre di essere malata. La scuola attiva un progetto di istruzione domiciliare, ma il relativo piano didattico personalizzato viene redatto solo il 30 maggio. Quindi quasi a fine anno scolastico. Arrivano gli scrutini e la ragazza viene bocciata per quattro insufficienze: in francese, matematica, storia e italiano.

Suo padre non esita un attimo: presenta subito un ricorso al Tar della Lombardia nel quale si sottolinea che l'istituto scolastico non ha tenuto in adeguata considerazione la particolare condizione dell'alunna e non ha attivato sufficienti strategie di recupero delle carenze scolastiche, formulando anche una domanda di risarcimento danni.

La causa e il Tar

Il ministero dell'Istruzione e del Merito si costituisce in giudizio depositando più documenti.

Per i giudici: «Non vi è dubbio che l'alunna richiedesse una speciale attenzione» e «tali misure, ove prontamente attivate, avrebbero potuto condurre a esiti valutativi differenti, tenuto anche conto che tre delle quattro insufficienze finali non raggiungono la soglia della gravità, avendo riportato l'allieva il voto di 5». E l'annata viene salvata. Bocciata, invece, la richiesta di risarcimento danni.

