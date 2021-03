Studente in DAD salva la vita a un bambino di 3 anni: «Stava soffocando, ho fatto come nei video»

Era in procinto di essere interrogato in Dad quando alla sua porta ha bussato la vicina chiedendo aiuto per il suo nipotino Leone, di tre anni. Senza esitazione Simone Mantovani, studente dell’istituto alberghiero Paolo Frisi di Milano, ha salvato la vita al bambino con la manovra anti-soffocamento di Heimlich, mettendo in pratica quello che aveva visto onlie. Il piccolo, come lo stesso ragazzo ha spiegato in onda a "I Fatti Vostri", aveva ingerito una pallina e non riusciva a respirare.

Studente in Dad salva la vita a un bambino

«Passo molto tempo sui social e una volta ho visto un video in cui dei ragazzi praticavano questa manovra per soccorrere chi sta soffocando, allora ho preso il piccolo e gli ho dato dei colpetti», ha raccontato Simone che quel giorno era solo in casa. Dopo avergli salvato la vita ha chiamato i soccorsi spiegando quello che vedeva e aiutandoli a intervenire. Il 118 è arrivato sul posto in pochi minuti, ma l’intervento di Simone nei primi attimi è stato determinante.

«Lo ringrazieremo a vita, già stimavamo lui e sua mamma. Sono i vicini che tutti vorrebbero», le parole della madre del bambino in collegamento con il programma di Rai 2. Il piccolo è tra le sue braccia e ha fatto prendere un brutto spavento alla nonna. In televisione parla della sua pallina e rassicura: «Sto bene», mentre Simone scherza: «L'interrogazione l'ho recuperata due giorni dopo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Marzo 2021, 15:51

