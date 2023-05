Milano, terrore a scuola: studente accoltella la prof, poi minaccia i compagni con una pistola finta

di Redazione web

Paura in una scuola superiore di Abbiategrasso, nell'hinterland di Milano. Uno studente di 16 anni ha fatto irruzione nell'istituto in via Einaudi armato di coltello, con il quale ha ferito una professoressa di 51 anni. La donna è stata ricoverata e versa in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Aggressione a scuola ad Abbiategrasso

Il giovane aveva con sé anche una pistola giocattolo, con la quale ha minacciato i compagni dopo essersi barricato in classe. I carabinieri sono intervenuti per fermarlo.

L'evento è avvenuto stamane poco prima delle 8.30. Dalle prime informazioni si parlava di una sparatoria all'interno dell'istituto; sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Areu 118, che hanno invece confermato trattarsi di una aggressione.

Fermato dai carabinieri

I carabinieri stanno sentendo lo studente 16enne che stamani ha ferito una professoressa di 51 anni in un istituto superiore ad Abbiategrasso.

Come sta la professoressa

La professoressa aggredita da uno studente stamattina ad Abbiategrasso è rimasta ferita a un braccio e alla testa, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. La rassicurazione arriva dai sanitari del 118 Areu, intervenuti all'istituto scolastico con due automediche e due ambulanze. La donna è stata subito soccorsa e trasportata in codice giallo all'ospedale di Legnano. Lievi ferite anche per il ragazzo che l'ha aggredita; lo studente è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Milano. Sul posto sono presenti i carabinieri che stanno raccogliendo elementi e testimonianze per ricostruire il caso.

