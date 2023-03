Stramilano Halfmarathon, domenica il via dal Castello: oltre 5mila allo start

di Redazione web

Pronti ai nastri di partenza per correre la Stramilano Half Marathon, la mezza maratona cittadina fra le più veloci al mondo: l’appuntamento è per domenica 19 marzo alle ore 10 in piazza Castello, punto di partenza del tracciato di 21,097 km lungo il quale gareggeranno atleti italiani e internazionali.

La gara è aperta a tutti i tesserati Fidal e Enti di promozione sportiva convenzionati e RUNCARD: i partecipanti correranno lungo i viali della circonvallazione e taglieranno il traguardo in Piazza Castello. Anche quest’anno l’obiettivo è di battere il record della manifestazione, i 59’12’’ registrato nel 2016 dal keniano James Mwanj Wangari e superato a livello mondiale solo nel 2005.

L’edizione numero 50 della Stramilano Half Marathon vede tra le favorite molte italiane, come la campionessa in carica Giovanna Epis, che ha vestito la maglia azzurra a Universiadi, Europei, Mondiali e Olimpiadi di Tokyo, Giulia Sommi, atleta da 1.15.22 sulla mezza e 2.35.05 sulla maratona attualmente campionessa italiana di specialità e Anna Arnaudo, una delle promesse dell’atletica italiana, detentrice del record italiano under 23 dei 10.000m con 32.09.54 e della mezza maratona con 1.11.39. Gli occhi sono puntati anche sull’etiope Anchinalu Genaneh che detiene il miglior tempo sulla mezza maratona (1.08.53) ottenuto lo scorso anno in Spagna e sull’atleta del Kenya Morine Gesare Michira, alla sua seconda stagione internazionale, che vanta un personale di 1.10.17 sulla distanza della mezza maratona.

Per la starting line maschile, riflettori puntati sul giovanissimo keniano Cosmas Mwangi Boi, classe ’03, che debutterà sulla distanza dei 21Km, il debuttante a livello internazionale Kipkorir Evans, con un personale di 62.40 sui 21Km ottenuto sugli altopiani keniani lo scorso anno e a Isaac Kipkemboi Too che, con un personale di 27.40 sui 10km, ha tutte le carte in regola per fare bene anche sulle strade di Milano. Per l’Italia correranno la giovane promessa Luca Alfieri attuale campione U23 dei 5.000 metri e al debutto sulla distanza dei 21Km, Pasquale Selvarolo campione italiano U23 dei 10km e i veterani Vito Sardella e Salvatore Gambino (Dkr Runners).

Lungo il tracciato saranno disposti punti ristoro e punti spugnaggio, per aiutare gli atleti a mantenere lo sprint necessario a dare il massimo. Il Villaggio degli Atleti ospiterà il ristoro gestito dalla Croce Rossa Italiana di Milano all’interno del quale sarà possibile trovare anche un’area dedicata al relax grazie alle postazioni per massaggi defaticanti. Gli studenti del Liceo Musicale Carlo Tenca di Milano sono stati invitati a suonare lungo il percorso, per accompagnare con la loro musica il passaggio degli atleti e intrattenere il pubblico presente, così come la compagnia di spettacolo LIBERIDI.

Trionfatrice dell’edizione 2022 della Stramilano Half Marathon è stata Giovanni Epis, che ha tagliato il traguardo dopo 1h11’46”, mentre il secondo posto e il terzo posto sono andati rispettivamente a Fraida Hassanatte con il tempo di 1h16’10” e Aurora Bado con un tempo di 1h16'25". Per quanto riguarda la gara maschile lo scorso anno sono stati 3 atleti keniani a salire sul podio: primo classificato Dickson Simba Nyakundi in 1h03'49" davanti a Kipkorir Birir (1h04'23") e Ishmael Chelanga Kalale (1h04'57"). Primo italiano è stato Salvatore Gambino, sesto con il crono di 1h08'24".

Nata nel 1976, la Stramilano Agonistica è una gara ufficiale del calendario FIDAL, Federazione Italiana di Atletica Leggera, e si avvale del sistema di rilevazione dei tempi TDS, chip riconosciuto dall’IAAF, International Association of Athletics Federation, per l’omologazione di eventuali record mondiali. Il percorso è certificato da misuratori IAAF e il tempo ufficiale è attestato dalla Federazione Italiana Cronometristi. Dal 1998 Croce Rossa e Stramilano collaborano con l’iniziativa “Il Villaggio degli Atleti” per offrire assistenza sanitaria, logistica e ristorazione a tutti coloro che partecipano alla gara.

Per saperne di più sulle tante attività ed eventi della Stramilano 2023: la pagina Facebook (www.facebook.com/Stramilano) dove si possono scambiare opinioni, consigli ed essere sempre aggiornati sulla gara, il canale video (www.youtube.com/Stramilanopeople) e il sito www.stramilano.it dove trovare tutte le informazioni utili per iscriversi alle tre gare e consultare i suggerimenti di allenatori e medici per affrontare al meglio la corsa.

