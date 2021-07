Stop agli orari “d'emergenza Covid” per i negozi: torna l'apertura libera al mattino

Da oggi il Comune di Milano ha revocato – in accordo con la Prefettura - l'ordinanza che impone agli esercizi commerciali di aprire le attività alle 10,15 di mattina per non “intasare” i mezzi pubblici. È sospeso in toto il provvedimento mediante il quale in questi mesi di emergenza sanitaria sono stati diversificati gli orari di negozi e uffici.

«La sospensione del provvedimento si rende possibile dopo la chiusura delle scuole che ha significativamente diminuito l’afflusso di utenti sulla rete di trasporto pubblico. E tiene conto anche dell’innalzamento all’80% della capienza sui mezzi pubblici, in vigore in zona bianca», si legge in una nota del Comune. Le aperture libere «resteranno in vigore fino alla ripresa dell’istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, quando ci sarà il probabile rientro al 100% in presenza nelle scuole e al 50% nelle università». Le misure restano comunque condizionate dall’evoluzione del contesto sanitario a livello nazionale e territoriale e dal conseguente quadro normativo di riferimento.

