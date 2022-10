Delitto Macchi, Stefano Binda innocente: risarcito con 300 mila euro per tre anni di ingiusta detenzione

di Paola Pastorini

Tre anni di carcere da innocente hanno un prezzo: 303.277,38 euro. È quanto riceverà dallo stato Stefano Binda, 53 anni, assolto in via definitiva dall’accusa di avere ucciso Lidia Macchi, studentessa di 21 anni, sua ex compagna di liceo e come lui militante di Cl. In pratica, 235,83 euro per ciascuno dei 1286 giorni trascorsi in carcere. Lo ha stabilito ieri la quinta Corte d’Appello di che ha accolto l’istanza di Binda. Ai 303 mila euro si aggiungono 1.500 euro di spese che saranno versati dal ministero dell’Economia.

SODDISFAZIONE «Ovviamente è contento ma, essendo di poche parole, quando gli ho riferito l’esito della decisione non ha detto altro» ha spiegato l’avvocato Patrizia Esposito che con il collega Sergio Martelli assiste Binda. Ora bisogna attendere che il provvedimento diventi definitivo e poi attivare le procedure per riscuotere la somma, che non comprende però la richiesta avanzata dai difensori di rifusione anche del danno subito dalla madre e dalla sorella dell’uomo. Le due donne soffrirono per via dell’«impatto emotivo» e dell’«alone di discredito sociale» dovuto al suo arresto.

L’OMICIDIO INSOLUTO Il caso ancora irrisolto di Lidia Macchi, uccisa con 29 coltellate nel gennaio 1987 e ritrovata morta in un bosco a Cittiglio nel Varesotto venne riaperto 7 anni fa dalla Procura generale che aveva avocato a sé l’inchiesta di competenza della magistratura di Varese. Per quel cold casE Binda finì in cella dal 15 gennaio 2016 al 24 luglio 2019, quando in secondo grado venne cancellato l’ergastolo inflitto dalla Corte d’Assise varesina. Quando poi l’assoluzione venne confermata dalla Cassazione, l’uomo chiese i danni allo Stato. La sua estraneità al delitto è stata ribadita ancora una volta nelle 22 pagine depositate e scritte dal giudice Micaela Curami.

