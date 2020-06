Idroscalo contro Cala Luna Sardegna: il siparietto di Beppe Sala e Stefania Pinna VIDEO

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 20:15

Il sindaco di Milano,, nei panni del compiantodi "Quelli della notte", per ricordarci un'ovvietà, che «L'Idroscalo di Milano non è Cala Luna (in Sardegna, ndr)». E' accaduto oggi - 4 giugno 2020 - durante una diretta tra il primo cittadino lombardo e la giornalista di Sky Tg24,L'estate 2020 aggravata dal Covid richiede nuove strategie di adattamento e al Sindaco di Milano che sottolineava i vantaggi di una mini-vacanza o weekend all'Idroscalo del capoluogo lombardo, la bella giornalista Sky, sarda di Macomer, non ha potuto fare a meno di replicare che "Milano è piena di bellezze, è la città che mi ha accolto e l'Idroscalo è un bel posto, ma la Sardegna è un'altra cosa".Ed il sindaco Sala - in attesa che l'emergenza coronavirus termini - non ha potuto fare a meno di replicare, sorridendo: «L'Idroscalo non è, diciamo così».Cala Luna è una delle spiagge più belle della Sardegna nel magnifico golfo di Orosei (comune di Dorgali).