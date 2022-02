Striscia La Notizia, ecco come agiscono le borseggiatrici nel centro di Milano. Il reportage di Staffelli

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli con la sua troupe documenta il “lavoro” delle borseggiatrici che a Milano nelle vie dello shopping di lusso (via Montenapoleone e dintorni), compiono i loro furti indisturbate. Staffelli fa vedere dove si appostano, come si muovono e come agiscono, poi ne segue una, che allontana microfono e telecamera e scappa.

Fino a quando arriva la Polizia e la porta via. Lo si può notare nelle immagini gentilmente concesse via mail dall'ufficio stampa di Striscia La Notizia-Mediaset.

