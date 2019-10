Stadio, il progetto Meazza approda in Consiglio

Nuovo stadio San Siro, i progetti di Milan e Inter: guglie o anelli? Scaroni: «Il Meazza ha fatto il suo tempo»

Oggi l'aula si deve esprimere sul progetto di Inter e Milan di costruire un Meazza bis futuristico, a pochi metri dallo storico impianto sportivo sorto negli anni 20.Prima la commissione consiliare, poi la discussione di quattro ore in consiglio. E se sembra certo l'asse bipartisan che darà il via libera al nuovo stadio senza abbattere il Meazza, restano diversi nodi da sciogliere. «Chiederemo garanzie alle squadre sulle risorse e sulla continuità dell'opera», ha precisato il capogruppo Pd Filippo Barberis.Il voto sul pubblico interesse potrebbe già arrivare oggi. Poi, toccherà alla giunta la decisione finale. Se ne parlerà probabilmente dopo Ognissanti, perché il Comune si prende tempo per superare divisioni di vedute. Come le volumetrie, visto che Inter e Milan mirano a raddoppiare gli spazi finora concessi; o il nuovo canone d'affitto. Il punto fermo è, invece, salvare il Meazza.Secondo la perizia del rettore del Politecnico Ferruccio Resta potrebbe essere rifunzionalizzato, ovvero trasformato, magari in residenze o centro commerciale. Ipotesi che i club stanno già valutando per ammorbidire la Soprintendenza - pronta a decretare il vincolo di interesse culturale dell'impianto - e della politica. I progetti selezionati dai club (la Cattedrale di Populous o gli Anelli di Manica-Sportium) strappano più no che consensi fra i 48 consiglieri: 20 contrari (FI, Lega, FdI, M5S, parte del Pd, la sinistra) e fra i restanti molti indecisi. Il centrosinistra è diviso e l'anima più ambientalista, guidata dal dem Carlo Monguzzi darà battaglia, perché «il piano non c'entra nulla con l'interesse pubblico». Divisi anche gli abitanti della zona. Al comitato Giù le mani da San Siro, contrario, si contrappone il Progetto San Siro che, presieduto da Nicola Pelosi, invece sostiene i club: «È un'occasione unica per riqualificare il quartiere».Intanto, le squadre incassano l'ok dal sondaggio on line (nuovostadiomilano.com): 7 persone su 10 sono favorevoli al Meazza bis.