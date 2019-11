Stadio, è derby dei residenti. Il Comitato Verde San Siro: «Solo speculazione». Il Comitato Progetto San Siro: «Verde, servizi e rilancio»

C'è chi pensa sarà «solo un'enorme speculazione». E chi parla «di rinascita del quartiere».

Gli abitanti di San Siro si dividono sul progetto di Inter e Milan di costruire un Meazza bis con aree commerciali, grattacieli e parcheggi. Due fazioni divise come al derby. Tutti sono convinti delle proprie posizioni. E ora, dopo il primo ok», vincolato a sedici paletti del consiglio comunale al piano delle due squadre, gli abitanti fanno pressing sull'amministrazione Sala sperando che «ponga delle condizioni per limitare le cubature». Adesso spetta proprio alla giunta la decisione finale, con la premessa che il Meazza debba essere salvato e non demolito.

Il Comitato San Siro Verde è comunque per il no al progetto, perché la preoccupazione è che l'operazione sia «una pura speculazione»: i residenti hanno già dato vita a diverse proteste, dal volantinaggio davanti al Meazza alla piantumazione di alberelli nel parco Tesio, come gesto simbolico. Non ha dubbi Loredana Ferrari, del comitato: «Milan e Inter hanno un motivo economico per costruire stadio e tutto il resto. E non è la rigenerazione del quartiere, che andrà a perdere gli ultimi ettari di verde del Parco Tesio». E ancora: «Qui, non vogliamo un'altra CityLife».

Proprio a CityLife si ispira, invece, il Comitato Progetto San Siro presieduto da Nicola Pelosi, che spiega il motivo per cui fa il tifo per l'ambizioso progetto: «È un'occasione da non perdere per rilanciare la zona, che è in condizioni di semi-abbandono. Ci auguriamo una trasformazione urbana di alto livello, come a CityLife appunto, che integri servizi, verde e potenziamento della viabilità, ad esempio, con il prolungamento della M5 fino a Settimo Milanese».

Intanto, il Comune va avanti sul nuovo stadio. Se domani la Lega con Massimiliano Bastoni presenta una mozione in consiglio regionale per candidare il Meazza nella lista dei monumenti Unesco da tutelare, già venerdì la Giunta si dovrebbe esprimere sull'interesse pubblico del progetto.



