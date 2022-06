Lo spritz da Guinness dei primati: domani è caccia al record, ecco dove

Appuntamento con lo spritz più grande al mondo. Caccia al record giovedì 30 giugno alle ore 17 al Centro Commerciale Fiordaliso di Rozzano, in provincia di Milano: alla presenza dei delegati ufficiali dell’organizzazione inglese del Guinness World Record, si cercherà di battere il record dello Spritz più grande del mondo, ottenuto nel 2017 con 1000 litri dell’aperitivo italiano più conosciuto nell’universo.





In un enorme bicchiere alto 1.60 metri e largo 1.35 metri posizionato nella Fiordafood, la nuova area dedicata alla ristorazione del centro commerciale, sarà preparato il maxi cocktail seguendo rigorosamente la ricetta originale.

Al termine dell’evento, se verrà superato il record, sarà distribuito a tutti i partecipanti in un bicchiere speciale lo Spritz da Guinnes.





Il Fiordaliso vanta anche il giardino verticale più grande d'Italia, che ha ottenuto il Guinnes World Record nel settembre 2012.



