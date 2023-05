Spritz Festival, tre giorni a tutto cocktail a Milano

di Claudio Burdi

Un weekend a tutto spritz a Milano. Da venerdì a domenica in piazza Città di Lombardia va in scena la prima edizione dello Spritz Festival, tre giorni per il cocktail più apprezzati in Italia e nel mondo.



Un’occasione speciale per degustare le tante varianti del long drink nato a Venezia a metà ‘800, durante il periodo asburgico quando per assecondare i palati dei soldati austriaci che, non abituati alla gradazione alcolica dei vini bianchi del territorio, chiedevano agli osti di allungarli con un po’ di acqua frizzante nei calici.

Da questa pratica il nome spritz (dato che spruzzare in tedesco si dice spritzen), l’amato cocktail beverino che dalla ricetta originale ha avuto e continua ad avere un’infinita serie di rivisitazioni, tutte da provare durante lo Spritz Festival.

Dal 12 al 14 maggio. Piazza Città di Lombardia. Ingresso gratuito dalle 12 alle 18, poi 15 euro con tre drink.



