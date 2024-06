Spray al peperoncino in classe, 23 studenti intossicati e portati in ospedale: paura in due scuole di Milano

di Redazione web

Alcuni studenti e insegnanti sono rimasti intossicati stamani in due scuole di Milano a causa dell'uso di spray al peperoncino. L'allarme poco dopo le 11: i sanitari del 118 Areu, intervenuti sul posto, hanno valutato circa 30 persone, decidendo il trasferimento in ospedale per 23 di loro. Si tratta di tutti studenti minorenni, con lievi sintomi da esposizione alla sostanza.

La corsa in ospedale

Tra i ragazzi, 4 sono stati portati all'ospedale Buzzi, 3 al San Carlo, 4 al Fatebenefratelli, 3 al De Marchi, 3 al San Paolo e 6 al Niguarda. Hanno tutti lievi sintomi da esposizione alla sostanza (irritazione delle vie aeree). Il primo episodio è accaduto in via Ugo Pisa dove ha sede l'Iss Oriani, mentre il secondo è avvenuto presso ​l'istituto di via Livigno a Milano, l'Iss Marelli Dudovich.





Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Giugno 2024, 15:21

