Musica, incontri e aperitivi: riparte la stagione dello spazio Volvo

di Elena Fausta Gadeschi

Volvo Studio riapre le porte al mondo dell’arte riconfermandosi luogo di incontro e promozione culturale. Nello spazio di viale della Liberazione ricomincia giovedì 19 gennaio alle 21,30 il calendario di appuntamenti, che avrà come tema centrale quello dell’habitat, dell’ambiente sicuro, in quanto contesto ideale per la creatività, con «Evolvo – Una nuova dimensione musicale tra anima umana e Intelligenza Artificiale».

Si tratta del primo di tre eventi serali con Alex Braga e il suo strumento rivoluzionario A-Mint (Artificial Music Intelligence) in dialogo con il violino di Rodrigo D’Erasmo per esplorare una creatività audio/visiva che supera i generi musicali. Si prosegue il 16 febbraio con il piano di Niklas Paschburg e il 9 marzo con Ricciarda Belgiojoso, sempre al pianoforte. Per il sesto anno consecutivo Volvo Studio ospiterà quattro concerti di Piano City Milano, oltre al ciclo Break in Jazz, con gli aperitivi accompagnati da musica live di qualità. Mentre a ottobre si terrà la quinta edizione del progetto Jam the Future in preparazione degli appuntamenti del festival JazzMi 2023.

Non mancherà la collaborazione con Bam – Biblioteca degli Alberi Milano con le sue “Visioni Diacroniche” dal mondo (22 marzo, 31 maggio, 27 settembre, 15 novembre), con Irene Crocco della galleria Viasaterna Art Contemporanea e Triennale Milano con il ciclo «Esplorazioni» tra danza, musica live e improvvisazione. Tornano anche gli eventi della Milanesiana di Elisabetta Sgarbi, dedicati alla cura del mondo e dell’ambiente dal punto di vista dell’uomo e degli animali, e all’intelligenza artificiale con un approfondimento sullo stolen focus, la perdita di concentrazione indotta dalle sollecitazioni del mondo esterno. L’appuntamento coinciderà con la presentazione globale, prevista nel mese di giugno, dell’inedita compatta full electric di Volvo.

