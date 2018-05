Da Alien a Et, gli extraverrestri sbarcano allo Spazio Fumetto

Gli alieni sono tra noi e c'è una mostrra a dimostrarlo. E' "Alien" che aprirà allo Wow Spazio fumetto dal 26 maggio al 30 settembre.

Dai primi alieni della storia della letteratura, ovvero gli abitanti della Luna immaginati nell'antica Grecia da Luciano di Samosata, fino ai protagonisti di film e fumetti dei giorni nostri, come Superman ed Et: ci sono proprio tutti gli extraterrestri che hanno conquistato la nostra fantasia. Un viaggio attraverso duemila anni di immaginario con tavole originali, ingrandimenti scenografici, video, manifesti cinematografici, memorabilia, oggetti da collezione e diorami in mattoncini Lego.

Ad aprire la mostra è una sorta di prefazione storica, che attraverso ingrandimenti, estratti ed edizioni rare, racconta i primi extraterrestri illustrati in letteratura. Si procede poi con Superman e Alien, passando per Rebo (protagonista del fumetto 'Saturno contro la Terrà), le creature aliene di serie di successo come Flash Gordon, Star Trek, Star Wars fino ai televisivi Mork, Roger e Alf. Senza dimenticare gli alieni cinematografici più importanti, dal mostruoso Alien (di cui in mostra si può ammirare una statua a grandezza naturale originale creata dal suo creatore Hans Ruedi Giger) al tenero Et, fino ai simpatici alieni Disney e i piccoli marziani che hanno popolato centinaia di pagine di fumetti dagli anni Trenta a oggi.

