Sparisce prima delle prove del pranzo di nozze. L'appello a “Chi l'ha visto”. Il padre: «Ti stiamo aspettando, torna presto»

Un uomo di 35 anni è scomparso da Busto Arsizio (Varese) senza lasciare traccia il giorno prima della prova per il pranzo delle sue nozze, il 25 aprile scorso. Lo ha raccontato il padre alle telecamere della trasmissione TV di «Chi l'ha visto», ieri sera.

A quanto emerso Riccardo Giuliani, operaio manutentore, avrebbe anche ignorato un posto di blocco delle forze di Polizia. Secondo quanto ricostruito dai suoi familiari, dopo un ultimo contatto con la famiglia il 24 aprile, Riccardo è salito a bordo della sua Tiguan bianca e ha guidato in direzione Milano, poi verso Como, dove alcune telecamere di videosorveglianza hanno immortalato la sua auto, poi più nulla.

Il padre, la madre e la fidanzata hanno presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, ma per il momento non vi sarebbero sviluppi. Il matrimonio del 35 enne è previsto per il 29 maggio prossimo.

«Chiediamo a chi lo ha visto quella sera di contattarci o se qualcuno vede la sua macchina, una Volkswagen Tiguan di colore bianco targata EM309KE, di avvisare le forze dell’ordine – ha chiesto il padre - Riccardo ha anche bisogno di un farmaco salvavita che è stato trovato a casa, da dove non manca nulla. Non ci spieghiamo questa sparizione, non aveva motivi ed era tranquillo». Gianni spera di riabbracciare il figlio: «Sappi che ti aspettiamo torna presto».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 13 Maggio 2021, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA