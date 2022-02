Milano, arrestato il rapper Kappa 24K per la sparatoria di San Siro. «Gruppi rivali in lotta per il mercato dei dischi»

Lo scorso 8 gennaio, il rapper milanese Kappa 24K fu protagonista di una sparatoria nel quale rimase ferito un egiziano di 26 anni. Gli agenti della polizia di Stato di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 32enne, per detenzione e porto sulla pubblica via di arma comune da sparo ed esplosione in aria di più colpi d'arma da fuoco in luogo pubblico affollato.

Leggi anche > Milano, baby gang a CityLife rapina i coetanei con il coltello. Il più giovane ha 12 anni

Dopo la sparatoria in piazza Monte Falterona, iniziarono le indagini che hanno portato all'identificazione del responsabile. La sparatoria era accaduta nell'ambito dello scontro tra due gruppi rivali degenerato, secondo gli investigatori, per la ripartizione delle commissioni discografiche tra gruppi rap.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 4 Febbraio 2022, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA