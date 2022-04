Sparatoria in pieno giorno: auto sfonda un cancello. Forse un agguato fallito

Un’auto si schianta contro una cancellata: chi era a bordo fugge. Alcuni testimoni sentono distintamente dei colpi di arma da fuoco. Poi, un’altra auto sgasa e scappa appena vede sopraggiungere i carabinieri che, dopo un lungo inseguimento, perdono i fuggitivi.

ROZZANO CHOC

È quanto è accaduto alle 15 di oggi, giovedì 7 aprile, in via Roma a Rozzano, hinterland Sud di Milano. Un mistero che, secondo gli investigatori, ha il sapore di «un agguato fallito», forse proprio per l’arrivo dei carabinieri. Cosa sia accaduto è ora al vaglio dei carabinieri di Corsico, che sono al lavoro insieme alla scientifica. Secondo una prima ricostruzione tutto sarebbe nato poco prima dello schianto della Fiat Bravo contro il cancello di una palazzina all'altezza del civico 13 di via Roma. Poco prima dell'impatto sarebbe stato sparato un colpo di pistola: i militari, infatti, hanno trovato a terra un solo bossolo di pistola. Probabilmente esploso verso il misterioso guidatore che si è dileguato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 21:24

