Spacciava droga in casa: in manette una casalinga di 62 anni

Casalinga e spacciatrice. E' quanto hanno scoperto i poliziotti di Cinisello Balsamo, Milano, nel rione Sant'Eusebio dove una donna di 62 anni è stata colta in flagranza di reato. Con un blitz, le forze dell'ordine sono entrate nella sua casa in via da Giussano mentre stava vendendo una dose di droga a un acquirente.

La signora, processata per direttissima, è stata condannata mentre la persona che stava usando la droga è stato denunciato. L'operazione è stata portata a termine anche grazie ai cani antidroga che, col loro addestramento, hanno fatto rinvenire altre dosi di droga occultate nelle cantine del palazzo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 22:56

