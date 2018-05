Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tremendoquesto pomeriggio a. Un uomo è rimastotra duedopo che ha cercato di superarne uno senza accorgersi dell'arrivo in direzione opposta di un altro mezzo.È quanto comunica Atm, spiegando che l'incidente è avvenuto intorno alle 15, in via Montegani all'angolo con piazza Abbiategrasso, e l'uomo è stato portato in gravi condizioni al Policlinico.Secondo quanto riferito da Atm, dalle prime ricostruzioni, pare che il motociclista abbia incautamente superato a sinistra il tram che andava verso direzione centro senza accorgersi dell'arrivo di un altro tram nella direzione opposta. Sul posto 118, Vigili del Fuoco, Polizia locale e personale Atm sono intervenuti per liberare la persona scivolata sotto il mezzo.