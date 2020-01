Milano, si ribalta con la Smart e finisce dentro un negozio di kebab: il conducente è morto sul colpo FOTO

di Simone Pierini

. Il conducente, un 55enne, è morto sul colpo. Inutili i tentativi del personale del 118 accorso sul posto che hanno trovato il corpo senza vita dopo averlo estratto dalle lamiere.Feriti in maniera lieve due clienti che erano all'interno del King Istanbul, locale di streed food specializzato in kebab. Secondo testimoni l'auto sarebbe arrivata a forte velocità. Lo schianto sarebbe stato provocato da un sorpasso e dal successivo impatto con una vettura parcheggiata. Il ribaltamento e lo schianto contro la vetrine sarebbe stata la conseguenza finale. La vittima abitava a Milano, in zona Comasina.