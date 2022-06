Il rapper Simba La Rue accoltellato in un agguato: è grave ma non rischia la vita

È in prognosi riservata ma secondo i medici non è in pericolo di vita il rapper Simba La Rue, nome d'arte di Mohamed Lamine Saida, 20 anni di origini tunisine, residente a Lecco, accoltellato nella notte a Treviolo, paese alle porte di Bergamo. Dalla prima ricostruzione sembra sia stato un agguato. Il rapper, intorno alle 3, stava accompagnando a casa la fidanzata, ma qualcuno lo seguiva. Pochi istanti dopo essere sceso dall'auto, è stato affrontato e colpito da una serie di fendenti. Non è ancora chiaro se l'aggressore fosse solo o avesse dei complici. Il rapper ha cercato di difendersi, ma è rimasto a terra sanguinante. Ora è ricoverato al Papa Giovanni di Bergamo. E si è fatto vivo con i fan, pubblicando un post con scritto: «Mi riprendo presto, guardatevi le spalle».

Per i carabinieri di Bergamo e Treviglio che indagano l'aggressione potrebbe essere maturata nelle faide tra rapper. Nei giorni scorsi anche un altro rapper/trapper, il padovano Baby Touché, 19 anni, vero nome Amine Amagour, origini marocchine, era stato aggredito da un gruppo di ragazzi a Milano, che hanno anche filmato tutto il pestaggio. C'è chi ipotizza si possa essere trattato di una vendetta del giovane artista rivale. tra i due non corrono buoni rapporti. «Io faccio musica, solo musica, tutto il resto lasciatelo lontano da me, che non voglio fare la guerra. Nessuno di noi vuole una madre che piange», ha detto in una story sui social Baby Touché, che ha subito preso le distanze dall'agguato a Simba La Rue.

