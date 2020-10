Milano, Ruby ter: legittimo impedimento, Silvio Berlusconi non va in aula

Il tribunale di Milano ha accolto la richiesta della difesa di Silvio Berlusconi, tra gli imputati per il caso Ruby ter, di rinvio del processo per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute, e ha aggiornato l'udienza al prossimo 16 novembre nell'aula della Fiera al Portello. L'avvocato dell'ex premier, Federico Cecconi, ha presentato documentazione medica per attestare che le condizioni di salute del Cavaliere, oramai 84enne, non consentono ancora la ripresa della vita ordinaria e quindi anche di recarsi al Palazzo di Giustizia. Il leader di Forza Italia, tra l'altro, di recente è guarito dal Covid.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA